Mandag døde 25-årige Oleksandr Kukin, som er en af idéskaberne bag den officielle Manchester United-fanklub i Kyiv, og klubbens udmelding har fået flere fans til at rase.

'En udmelding fra Kyiv Reds (fanklubben, red.) bekræftede mandag 21. marts, at den meget beundrede United-fan var blevet dræbt, efter at hans bil blev beskudt af russiske styrker,' skrev Manchester United blandt andet på deres sociale medier og hjemmeside.

Ordene 'russiske styrker' har fået flere fans op i det røde felt. Nogle af kommentarerne fra Twitter lyder:

'Russiske styrker'? Mener I den russiske hær, som invaderer hans hjemland?

'Beskudt af oppositionsstyrker' er enten sørgeligt fejlvurderet eller en kynisk formulering for at undgå at støde russiske 'kunder'. Jeg håber inderligt, at det er førstnævnte.

'Oppositionsstyrker'? Hvad er det for et land? Læser I ikke nyhederne?

Frygtelig brug af ord. Ingen omtale af, hvem der nøjagtig dræbte Aleksander (russiske besættere).

Oleksandr Kukin, one of the founders of Kyiv Reds, has been killed by Russian invaders. His wife and child also shot and injured as they tried to escape. Sickening. pic.twitter.com/2215mDNwUb — Duncan Drasdo (@Drasdo) March 21, 2022

Oleksandr Kukins kone og datter var også i bilen. De overlevede begge, men har efterfølgende gennemgået en række operationer

Duncan Drasco, der er stifteren af Reds in Business og direktør i Manchester United Supporters Trust, offentliggjorde mandag den tragiske nyhed på sin Twitter.

Drascos opslag kommenteres af Twitter-brugeren Ivan, der havde et meget nært forhold til Oleksandr Kukin.

'Han plejede at tage mig med til kampe på den lokale pub i Kyiv, og han kørte mig hjem efter midtugens kampe, da jeg var barn. Han lagde mine United-artikler på Ukrainian Reds' hjemmeside og hjalp til med væksten af bevægelsen på egen hånd og af egen lomme. Fantastisk stor mand,' kommenterer Ivan.

Fangruppen Kyiv Reds blev grundlagt i 2002 med Kukin i spidsen. Han deltog senest i Manchester Uniteds 4-2-sejr over Leeds i Premier League i februar.