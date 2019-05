Den engelske storklub Manchester United har trods svingende resultater solgt 53.000 sæsonkort på rekordtid.

Den dårlige sæsonafslutning har ikke gjort tilhængerne mindre interesserede i at se Manchester Uniteds fodboldkampe på hjemmebane.

Sæsonkortene til Premier League-klubbens kampe på Old Trafford er i hvert fald blev udsolgt på rekordtid.

Klubben oplyste onsdag, at alle 53.000 sæsonkort blev solgt hurtigere end nogensinde før. Det skriver nyhedsbureauet NTB.

Interessen har været der, til trods for at Ole Gunnar Solskjærs mandskab endte hele 32 point efter rivalerne og mestrene fra Manchester City.

Manchester United blev blot nummer seks i Premier League og skal dermed ikke spille Champions League efter sommerferien.

Resultaterne blev forbedret i de første måneder, efter at norske Ole Gunnar Solskjær kort før jul afløste den fyrede portugiser José Mourinho som manager.

Men mod slutningen af sæsonen sled United med resultaterne, og holdet vandt kun to af de sidste otte kampe.

Allerede i marts offentliggjorde United, at prisen for et sæsonkort ville forblive uændret for ottende år i træk. Og nu er de alle revet væk.

