Romelu Lukaku var med til at sende Manchester United i FA Cup-semifinalen i lørdagens 2-0-sejr over Brighton.

Manchester United og manager José Mourinho fik lørdag oprejsning efter det skuffende nederlag til Sevilla i Champions League i tirsdags.

Hjemme på Old Trafford spillede United sig videre til FA Cuppens semifinaler med en sejr på 2-0 over ligakonkurrenten Brighton.

Belgieren Romelu Lukaku og serberen Nemanja Matic scorede et mål i hver halvleg for United.

Der kunne ikke sættes mange fingre på Uniteds sejr. Holdet var det bedste i store dele af kampen, men lidt sløseri gjorde, at chancerne i mange tilfælde ikke blev så store, som de kunne blive.

Der skulle afbrændere og stolpeskud til, før United endelig kom foran efter 37 minutter.

Her dukkede Romelu Lukaku op ved bageste stolpe og headede bolden i mål efter et godt indlæg af Nemanja Matic.

Det var Lukakus femte mål i sin fjerde FA Cup-kamp i denne sæson.

Brighton-spillerne gjorde, hvad de kunne for at fremtvinge en udligning, men når holdet endelig forsøgte sig agerede Sergio Romero en standhaftig afløser for David De Gea i United-målet.

Foruden den prominente spanske målmand havde José Mourinho også sparet blandt andre Paul Pogba og Alexis Sánchez.

Efter 84 minutter cementerede Matic sejren med målet til 2-0.

Tidligere lørdag vandt Tottenham 3-0 ude over Swansea i den første kvartfinale.

Søndag spilles de sidste to. Først får Wigan besøg af Southampton, og dernæst skal pressede Chelsea en tur til Leicester.

/ritzau/