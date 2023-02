Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Nu reagerer Manchester United på, at anklagerne mod Mason Greenwood er droppet.

Manchester United oplyser, at klubben vil gennemføre sin egen proces omkring Mason Greenwood, efter at en anklagemyndighed torsdag har droppet at køre en sag med Greenwood, der var tiltalt for voldtægt og vold.

Det oplyser United på sin hjemmeside.

Udtalelsen fra klubben kommer på dagen, hvor 21-årige Mason Greenwood fik droppet sigtelserne for voldtægt og fysisk vold mod en tidligere kæreste.

Foto: ADAM VAUGHAN Vis mere Foto: ADAM VAUGHAN

»I betragtning af den store mediedækning af denne sag, er det kun rimeligt, at vi deler nyheden om, at den 21-årige mand, som blev anholdt og sigtet i forbindelse med en efterforskning, der blev åbnet i januar 2022, ikke længere er retsforfulgt for dette,« udtalte politiinspektør Michaela Kerr fra Greater Manchester Police torsdag eftermiddag.

Mason Greenwood blev tilbage i januar 2022 fængslet, men blev siden løsladt mod kaution. Han blev i samme måned suspenderet af Manchester United. Det har han efterfølgende været lige siden.

Artiklen opdateres …