En stor fodboldklub, der sagsøger spilfirmaer. Det er ikke noget, man hører hver dag.

Men ikke desto mindre er det nu tilfældet, da de røde djævle fra Manchester United har valgt at sagsøge firmaerne, der står bag det populære computerspil Football Manager.

Årsagen til det aparte søgsmål bunder i, at Manchester United mener, at klubbens varemærke er blevet overtrådt, da det anvendte logo i spillet ikke er klubbens originale, men i stedet et simplificeret rødt og hvidt logo, men at klubbens navn alligevel bliver anvendt i spillet, skriver The Guardian.

Klubbens problem med det skulle være, at det 'fratager den registrede indehaver retten til at få varemærket licenseret.'

Sega Publishing og Sports Interactive, som står for henholdsvis udgivelse og udvikling af Football Manager-spillene, har dog allerede reageret på anklagerne.

Ifølge de to firmaer er deres alternative United-logo i spillet blot en reference til klubben, som har været brugt i både Football Manager og forløberen Championship Manager siden 1992, uden at der har været klager fra det engelske.

Af samme årsag har både Sega og Sports Interactive beskyldt klubben for at 'forhindre konkurrence på spilmarkedet', ved ikke at lade parter, der ikke har fået licens fra klubben, anvende navnet Manchester United i sportsspil.

Det har Manchester United dog ikke villet høre tale om. Klubbens advokat i sagen, Simon Malynicz, har ifølge The Guardian udtalt, at Manchester United er blandt verdens mest værdifulde og genkendelige brands.

»Forbrugerne forventer at se klublogoet ved siden af navnet Manchester United. Er der uoverensstemmelse mellem de to ting, er der tale om uretmæssig brug,« siger Simon Malynicz ifølge mediet.

En løsning på det problem blandt fans af Football Manager har i flere år været at downloade såkaldte 'mods', hvor spillets alternative logoer dermed bliver udskiftet med de originale og velkendte.

Men også den del har Manchester United tænkt sig at forhindre, da klubbens advokat har anmodet om at få søgsanlægget udvidet, så 'mods' og 'patches' også er inkluderet. Det skyldes, at Sega og SI, ifølge Simon Malynicz, promoverer tredjepartsfirmaer, der står for at lave disse 'mods'.

Advokaten, der repræsenterer Sega og SI, Roger Wyand, har dog opfordret til, at kravene i sagen ikke bliver ændret, da han siger, at klubben har givet samtykke til brugen af klubbens navn i spillet, hvorfor de ikke kan klage over anvendelsen nu.