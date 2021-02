Simon Kjærs AC Milan skal forsøge at nedlægge Manchester United, mens Tottenham møder Dinamo Zagreb.

Der er en stor duel i vente i Europa Leagues ottendedelsfinale, hvor Manchester United og AC Milan tørner sammen.

Det står klart efter fredagens lodtrækning, hvor turneringens 16 sidste hold var i bowlen.

United gik torsdag videre med en samlet sejr på 4-0 over Real Sociedad, mens AC Milan med lidt mere besvær gik videre på reglen om flest udebanemål mod serbiske Røde Stjerne.

United og Milan stod senest over for hinanden i en betydende kamp i 2010, hvor englænderne sendte italienerne ud af Champions League i ottendedelsfinalen.

Mødet bliver samtidig et gensyn med Manchester United for Milan-angriberen Zlatan Ibrahimovic, der spillede for Premier League-klubben fra 2016 til 2018, før han tog videre til amerikanske LA Galaxy.

Fredagens lodtrækning sendte desuden Pierre-Emile Højbjergs Tottenham i en duel mod kroatiske Dinamo Zagreb, mens et andet londonhold, Arsenal, skal op mod græske Olympiakos.

Efter et højst overraskende avancement mod tyske Hoffenheim får norske Molde spansk modstand i næste runde.

Molde står over for Granada, og ligesom i de øvrige dueller spiller holdene både ude og hjemme.

De øvrige ottendedelsfinaler står mellem Ajax og Young Boys, Dynamo Kiev og Villarreal, Roma og Shakhtar Donetsk samt Slavia Prag og Rangers FC.

Tre af holdene har stået over for FC Midtjylland i europæiske turneringer i indeværende sæson.

Schweiziske Young Boys og tjekkiske Slavia Prag blev begge besejret af de danske mestre i kvalifikationen til Champions League, mens Ajax fra Holland to gange besejrede danskerne i Champions League-gruppespillet.

Første kamp i ottendedelsfinalerne finder efter planen sted 11. marts, mens der er returkamp en uge senere.

Når kvartfinalisterne er fundet, trækkes der lod igen - det sker 19. marts.

/ritzau/