Det koster at komme for sent. Også når det drejer sig om en Champions League-kamp.

Det har den engelske fodboldklub Manchester United fredag mærket på egen pengepung.

Klubben er nemlig blevet tildelt en bøde, på hvad der svarer til lidt over 110.000 danske kroner af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) for at komme for sent til holdets hjemmekamp mod Valencia i Champions League den 2. oktober.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Ud over bøden har Manchester Uniteds manager, José Mourinho, fået en advarsel.

Det engelske hold ankom først til Old Trafford, 45 minutter før kampen mod Valencia var sat til at gå i gang.

Uefas regler dikterer, at holdene skal være på stadion mindst 75 minutter før.

I den forbindelse undskyldte Mourinho sig med, at forsinkelsen var politiets skyld, fordi Manchester Uniteds holdbus ikke havde kunne få politieskorte gennem byen.

Det har politiet i Manchester siden afvist.

En tredjedel af bøden er for den sene ankomst til stadion, mens de sidste to tredjedele er for at forsinke starten på kampen.

Kampen mellem Manchester United og Valencia endte 0-0.

/ritzau/