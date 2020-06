Hvis du vil spille for Ole Gunnar Solskjærs Manchester United, skal du føle, det er et privilegium. Så klar er meldingen fra den norske manager.

»Det er, hvad jeg kigger efter, når vi skal købe spillere eller hive dem op fra ungdomsholdet. Du skal have en god personlighed og være professionel, for er der et råddent æble i kurven, bliver de andre det også.«

Ole Gunnar Solskjær stiller disse krav, fordi han ikke kunne se sig selv i spejlet efter en kamp, hvis han ikke havde givet alt for sin træner og sine holdkammerater, da han var aktiv.

Det skriver Sky Sports.

Selv om coronakrisen kan betyde, at de helt store spillerhandler udebliver i sommerens transfervindue, så har Ole Gunnar Solskjær tænkt sig at handle ind.

Og han understreger, at der er standarder.

»For mig handler det om at bygge et hold, der afspejler min personlighed og mine synspunkter. Men der er standarder. Vi vil gerne vinde. Vi er i branchen for at vinde.«

Siden sidste sommer har Manchester United-manageren hentet Harry Maguire, Daniel James, Aaron Wan-Bissaka, Bruno Fernandes og Odion Ighalo til OId Trafford.

Premier League vender tilbage 17. juni. Manchester United gæster José Mourinhos Tottenham 19. juni i deres første kamp efter pausen.