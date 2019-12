Manchester United kom bagud 0-1 hjemme mod Newcastle, men vandt 4-1 efter flere foræringer fra gæsterne.

Efter to pointtab i træk kom Manchester United torsdag tilbage på vindersporet i Premier League.

Ole Gunnar Solskjærs mandskab kom ellers bagud hjemme mod formstærke Newcastle, men gæsterne begyndte at dele gaver ud, og så vandt Manchester United fortjent med 4-1.

Som følge af Chelseas nederlag tidligere torsdag, er Manchester United nu kun fire point fra en plads i næste års Champions League. Newcastle har tre point færre og ligger nummer ti.

Efter sidste uges nederlag til Watford blev der atter stillet spørgsmål til Ole Gunnar Solskjærs fremtid i Manchester United. Torsdag viste hans spillere, at de stadig kæmper for ham og klublogoet - også når modgangen melder sig.

Det var nemlig gæsterne, som startede bedst. Efter et kvarter brændte Dwight Gayle en friløber, men blot minuttet efter tog Newcastle alligevel føringen på et kontraangreb.

Matthew Longstaff spillede Joelinton, og brasilianeren afleverede bolden tilbage til Longstaff, der med et fladt spark bragte gæsterne i front.

På Newcastle-bænken kunne den tidligere Manchester United-spiller Steve Bruce juble, mens store dele af Old Trafford var i kollektivt chok over udsigten til en ny skuffelse.

Den sindsstemning blev der dog ændret på med tre Manchester-scoringer i løbet af 17 minutter.

Først udlignede Anthony Martial i en situation, hvor den tidligere Esbjerg-målmand Martin Dúbravka ikke så for heldig ud.

Ti minutter inden pausen tog hjemmeholdet så føringen. Newcastle smed bolden væk i eget forsvar, og Mason Greenwood hamrede den i mål med lidt hjælp fra både en Newcastle-fod og overliggeren.

Inden pausen blev det også 3-1, da Marcus Rashford headede bolden i mål efter et oplæg fra Aaron Wan-Bissaka.

Kort inde i anden halvleg fortsatte Newcastle med at dele forsinkede julegaver ud. Det var således Sean Longstaff, der spillede Anthony Martial fri, og franskmanden sagde tak for gaven ved at lobbe bolden i mål til 4-1.

Det kunne såmænd være blevet til et hattrick, men stolpen var i vejen for Martial efter en time.

/ritzau/