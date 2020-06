Kun syv spillere har optrådt flere gange i Manchester Uniteds røde trøje end irlænderen Tony Dunne.

Den tidligere Manchester United-spiller Tony Dunne er død. Det oplyser den engelske klub i et tweet mandag aften. Dunne blev 78 år.

- En af vores bedste backs nogensinde, indledes tweetet.

Den irske forsvarsspiller var i 1968 med til at skrive fodboldhistorie, da Manchester United som det første engelske hold vandt den europæiske turnering for mesterhold - den nuværende Champions League - med en sejr på 4-1 over Benfica fra Portugal.

På holdet var stjerner som George Best og Bobby Charlton under ledelse af den legendariske manager Matt Busby.

Det var netop Busby, som i 1960 fik Dunne til klubben for et beløb på 5000 pund. Først 13 år senere forlod han Old Trafford med to mesterskaber - i sæsonerne 1964-65 og 1966-67 - samt en vunden FA Cup-finale på cv'et.

Målkontoen var derimod ikke imponerende med bare to scoringer for United.

- En uundværlig del af Europa Cup-vinderholdet i 1968. En spiller, som optrådte 535 gange i Manchester Uniteds røde trøje. Vores dybtfølte kondolencer går til Tony Dunnes nærmeste. Må han hvile i fred, skriver klubben i sit tweet.

Også Dublin-klubben Shelbourne, hvor Dunne indledte sin karriere, udtrykker på Twitter sorg over hans død, skriver nyhedsbureauet AFP.

Dunne opnåede 33 landskampe for Irland. I 1973 skiftede han på en fri transfer til Bolton, og i 1979 lagde han støvlerne på hylden efter at have spillet et dusin kampe for Detroit Express i den nordamerikanske fodboldliga.

Kun syv spillere har ifølge AFP optrådt flere gange for Manchester United end Tony Dunne. Ryan Giggs topper listen foran Bobby Charlton, Paul Scholes, Bill Foulkes, Gary Neville, Wayne Rooney og Alex Stepney.

