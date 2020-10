Den engelske klub har udnyttet en option i Paul Pogbas kontrakt og forlænget den til sommeren 2022.

Manchester United og Paul Pogba har nu papir på hinanden frem til sommeren 2022.

Den engelske fodboldklub har udnyttet en option i franskmandens kontrakt og forlænget den med et år.

Det skriver flere engelske medier.

Paul Pogba, der startede sin professionelle karriere i Manchester United, kom tilbage til klubben i 2016 efter fire år i Juventus.

De seneste par år har der i flere omgange floreret rygter om, at Pogba var på vej væk fra United. For nylig sagde den 27-årige midtbanespiller, at det ville være en drøm, der gik i opfyldelse, hvis han engang kom til at spille for Real Madrid.

Pogba har startet inde i alle Manchester Uniteds kampe i Premier League indtil videre i denne sæson. Sidste sæson holdte en ankelskade ham ude i en længere periode.

/ritzau/