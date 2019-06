Den engelske storklub Manchester United har styrket forsvaret frem mod den kommende sæson.

21-årige Aaron Wan-Bissaka skifter fra Crystal Palace til Premier League-konkurrenten, hvor han har skrevet under på en femårig kontrakt.

Det meddeler Manchester United på sin hjemmeside.

I Manchester får den engelske højre back norske Ole Gunnar Solskjær som manager.

Foto: LEE SMITH Vis mere Foto: LEE SMITH

»Aaron er en af de mest lovende forsvarsspillere i Premier League. Han har arbejdsmoralen, talentet og mentaliteten til at spille for Manchester United, og han er præcis den type spiller, vi har kigget efter til at hjælpe os,« siger Solskjær til Uniteds hjemmeside.

»Aaron er en ung, sulten spiller, som er ivrig efter at lære. Det er det vigtigste i den alder. Jeg er glad for, at han har skrevet under med os, og vi ser frem til at fortsætte hans indtil videre fantastiske udvikling,« siger nordmanden.

Ud over kontraktens varighed på fem år er der en option på yderligere et år i Wan-Bissakas kontrakt.

/ritzau/