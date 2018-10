Midt under landsholdspausen og lige midt i den krise, som Manchester Uniteds træner José Mourinho befinder sig i, har den nordengelske klub taget en noget besynderlig beslutning.

De har på Twitter delt et opsigtsvækkende billede af den amerikanske musiker Kanye West i Manchester United-tøj

Her poserer megastjernen med et ansigtsudtryk, der siger ligeglad.

International break got us like… #MUFC pic.twitter.com/pE4FjEKBUM — Manchester United (@ManUtd) 11. oktober 2018

Billedet er blevet lagt op i en mildest talt turbulent tid for den nordengelske klub.

Medier har i den seneste tid skrevet, at Mourinho er tæt på en fyring, ligesom flere stjernespillere eftersigende smutter, hvis José Mourinho bliver.

Reaktionerne på tweetet har været blandede, men hovedsageligt negative eller humoristiske. Flere skriver »delete« altså slet, eller »jeg savner det gamle United,« mens flere fans også kritiserer klubben for at være blandt andet pinlig:

Good grief, our club is so embarrassing at the moment! — 0wen (@saunders_owen) 11. oktober 2018



»Tak skæbne, vores klub er så pinlig for tiden!,« skriver Twitter-brugeren 'Owen'.

På den mere humoristiske side er der også dem, der linker Donald Trump, Kanye West og Manchester United sammen.

En bruger har således photoshoppet en hat på Kanye Wests hoved med ordene »Make United great again.« En omskrivning af den amerikanske præsident Donald Trumps slogan »Make America great again.«

Make United Great Again #KANYEWEST @ManUtd pic.twitter.com/yWHqSU9P3e — T3_23 (@tj23ec) 11. oktober 2018

Manchester United ligger for indeværende på ottende pladsen i den engelske Premier League med en målscore på minus én.

United røg allerede ud i tredje runde af den lille engelske pokalturnering, Carabao Cup, hvor de tabte til Derby fra den næstbedste række.