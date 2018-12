Arsenal smed to føringer, da London-holdet fik 2-2 på udebane i traditionsopgøret mod Manchester United.

Storklubben Manchester United er nu uden sejr i fire Premier League-kampe i træk, efter at holdet på hjemmebane spillede 2-2 mod Arsenal i et intensivt opgør med flere spøjse mål.

Pointdelingen kan ingen af holdene bruge til så meget.

Manchester United ligger nummer otte og har langt op til de sjove placeringer, mens Arsenal er nummer fem og ikke formåede at overhale Chelsea, som ellers tabte til Wolverhampton.

Ofte har David De Gea reddet Manchester United, og i december sidste år stod han helt forrygende mod netop Arsenal, da United vandt udekampen i London med 3-1.

Onsdag dummede han sig dog noget så eftertrykkeligt ved kampens første scoring efter 26 minutter.

Shkodran Mustafi headede på mål efter et hjørnespark, men i stedet for at gribe tyskerens forsøg, fumlede De Gea bolden over sig selv og lige akkurat over mållinjen.

Dommeren fløjtede dog først for mål, da han på sit ur fik besked om, at bolden havde krydset linjen.

Modsvaret kom fire minutter senere. Marcos Rojo skød på mål direkte på frispark, Ander Herrera var muligvis offside, men først over returbolden, og spanieren spillede klogt bolden til Anthony Martial, som let kunne udligne.

De to hold har flere dramatiske opgør bag sig, og fra 1995/96 til 2003/04 fordelte de mesterskaberne imellem sig.

Selv om de indbyrdes opgør ikke er ligeså afgørende for topstriden længere, var der stor tænding på i onsdagens kamp. I en periode på fem minutter lige inden pausen blev der uddelt fem advarsler.

Efter en ret tam start på anden halvleg eksploderede opgøret igen i det 68. minut og fem minutter frem.

Først var Alexandre Lacazette heldig med at score til 2-1, da han besynderligt fik en fordel ud af at blive tacklet lige i skudøjeblikket.

Men akkurat som efter 1-0-scoringen svarede United hurtigt igen. Minuttet efter udlignede Jesse Lingard således efter sløset forsvarspil af Arsenal.

I de følgende minutter kunne Arsenal have taget sin tredje føring i kampen, men David De Gea afviste Pierre-Emerick Aubameyangs afslutninger.

Til sidst i kampen var Arsenal tættest på at løbe med den store gevinst, men måtte blandt andet se et mål korrekt annulleret for offside.

