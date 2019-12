Manchester United er klar til at løbe linen helt ud i forhold til Christian Eriksen.

Den engelske storklub er stadig brandvarm på den danske fodboldspiller og er villig til at vente et halvt år endnu

Ifølge Telegraph pønser manager Ole Gunnar Solskjær på en sommer-transfer.

'United overvåger den danske landsholdsspiller og tror på, at de kan hente ham til sommer, når hans kontrakt med Spurs udløber, og derved gøre ham til en af de mest højprofilerede fri transfer-spillere i Premier League,' skriver mediet.

Hvor spiller Christian Eriksen efter sommerferien?

Også Juventus – de ukronede eksperter i at hente spillere på en fri transfer – og Inter skulle gå med samme planer for den danske Tottenham-spiller. Ifølge Telegraph.

Christian Eriksen har langtfra haft et flyvende efterår i Tottenham, men lørdag viste den 27-årige midtbanespiller, at han skam stadig kan spille fodbold.

Her var han for første gang i Jose Mourinhos relativt korte regeringstid i startopstillingen, da det blev 2-2 mod Norwich i Premier League. Her scorede danskeren endda på direkte frispark – se det øverst i artiklen – og blev kåret til 'Man of the Match'.

Efterfølgende satte den portugisiske manager få ord på, hvad der foregår i kulissen omkring Christian Eriksens fremtid.

Glade holdkammerater efter Christian Eriksens frisparksscoring lørdag aften. Foto: CHRIS RADBURN Vis mere Glade holdkammerater efter Christian Eriksens frisparksscoring lørdag aften. Foto: CHRIS RADBURN

»Jeg vil ikke tale om det, for jeg taler med ham. Vi er åbne over for hinanden, stoler på hinanden og holder det for os selv. Det er klart, at jeg deler tingene med min chef, og det ved Christian,« sagde Jose Mourinho, der også roste danskerens indsats.

Manchester United skulle allerede i sommer have været interesseret i Christian Eriksen, og flere medier skrev dengang, at det blev et nej fra danskeren.

Det har imidlertid tilsyneladende ikke afskrækket Ole Gunnar Solskjær.

Og Manchester United har ovenikøbet vist sig at være sårbar på midtbanen i denne sæson, hvor Paul Pogba længe har været ude med en skade. Han er netop vendt tilbage, men nu er så Scott McTominay ude i den kommende tid med knæproblemer.

Derfor er det især på midtbanen, at der søges forstærkninger. Og ifølge Telegraph holder den engelske storklub også godt øje med Aston Villas Jack Grealish.

Også Real Madrid var tidligere på året længe en rygteplans-frontløber i forhold til Christian Eriksen, men i sommerens transfervindue skete der absolut nul og niks. I denne sæson har den unge Federico Valverde så imponeret hos det spanske storhold, og det har kølnet interessen yderligere fra den iberiske halvø.

Prisen på Christian Eriksen er det seneste halve år styrtdykket i takt med, at kontraktudløbet er kommet nærmere og nærmere. Men Tottenham skulle stadig forlange i omegnen af 350 millioner kroner ved et januarsalg, og det skulle i stedet få klubberne til at afvente sommerens kontraktudløb.

Christian Eriksen har været i Tottenham siden 2013.