Er Manchester United i gang med at reagere på Cristiano Ronaldos opsigtsvækkende interview?

Eller er det en tilfældighed, at arbejdsfolk onsdag har pillet et enormt banner ned ved hjemmebanen Old Trafford? Et banner, hvor portugiseren optræder.

Det er Sky News, der har offentliggjort en video af to personer, der sidder i en kran, og som er ved at tage banneret ned. Du kan se det herunder.

Ikke desto mindre vækker hændelsen opsigt, eftersom Cristiano Ronaldo har været en af de mest omtalte sportspersoner de seneste dage, efter han har givet et meget kontroversielt interview.

Manchester United have removed a mural containing Cristiano Ronaldo's image from Old Trafford

I interviewet, han gav til Piers Morgan og The Sun, siger Ronaldo, at han ikke har respekt for Manchester United-træneren, Erik ten Hag.

Ronaldo siger videre i det halvanden time lange tv-interview, at han er »blevet gjort til det sorte får, og at det er den sværeste periode i hans liv både professionelt og personligt«.

Også Ralf Rangnick, midlertidig træner i United fra december 2021 til maj 2022, får en usædvanlig hård medfart af Ronaldo.

»Hvis du end ikke er træner, hvordan kan du så blive cheftræner for Manchester United? Jeg havde aldrig hørt om ham,« siger Ronaldo.

På banneret optræder også David Beckham og Eric Cantona. Hvorvidt dagens arbejde ved Old Trafford er en direkte reaktion fra Manchester Uniteds oven på interviewet, vides derfor ikke med sikkerhed.

I engelske medier spekuleres der dog i, hvorvidt det faktisk er tilfældet. Blandt andet hos Express og Daily Mail.

Manchester United har fredag meldt ud, at klubben har iværksat 'passende skridt' som en reaktion til Ronaldos interview. Hvad det betyder, vil klubben ikke melde ud, før den endelige konklusion ligger klar.

Ifølge The Guardian tyder meget dog på, at Ronaldo bliver sagsøgt og dermed er færdig i Manchester United.