Manchester United er sikkert videre i Europa League.

Ole Gunnar Solskjærs mandskab er klar til ottendedelsfinalerne i turneringen efter at have sendt Real Sociedad ud i overbevisende stil.

Den første 16.-delsfinale endte således med en 4-0-sejr til United, der i torsdagens returkamp på Old Trafford aldrig for alvor var i nærheden af at slippe tøjlerne.

Kampen endte 0-0.

Real Sociedad kunne ellers tidligt i torsdagens kamp have lagt pres på United. Efter lidt over ti minutters spil fik spanierne således tildelt et straffespark, men Mikel Oyarzabal sendte bolden forbi mål.

Gæsterne kæmpede forgæves for at komme på tavlen. Det var tættere på at ende med en United-føring. Alex Tuanzebe fik sågar sendt bolden i mål til 1-0 cirka et kvarter efter pausen, men scoringen blev annulleret efter et VAR-tjek.

Mens Manchester United altså er videre, røg Kasper Schmeichel og Leicester torsdag ud af Europa League.

Premier League-klubben tabte på hjemmebane 0-2 til Slavia Prag, der havde danske Alexander Bah med i startopstillingen. Første kamp mellem de to hold endte 0-0.

Dynamo Kiev, der havde Mikkel Duelund på bænken i hele kampen torsdag, sikrede sig en plads i ottendedelsfinalen med en 1-0-sejr torsdag over Club Brugge. Dermed gik ukrainerne videre med en samlet sejr på 2-1.

/ritzau/