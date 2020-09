Manchester United vandt 3-0 ude over Brighton, mens Manchester City vandt 3-0 i Burnley i Liga Cuppen.

Manchester United og Manchester City er begge klar til kvartfinalerne i den engelske Liga Cup.

Onsdag aften var begge hold i aktion på udebane, og det endte med to klare favoritsejre.

Ole Gunnar Solskjærs mandskab kunne rejse hjem fra Brighton med kvartfinalebilletten og en 3-0-sejr i bagagen.

Efter at Scott McTominay havde bragt United foran kort før pausen, kom avancementet ikke i fare, selv om der godt nok var spillet 72 minutter, før Juan Mata fordoblede føringen.

Syv minutter senere scorede Paul Pogba et eminent frisparksmål.

I Burnley var Manchester City også overbevisende og vandt med de samme cifre.

Raheem Sterling var kampens afgørende aktør med to mål og en assist. Ved begge englænderens mål stod han klogt placeret i feltet og havde ingen problemer med at omsætte to flade indlæg til scoring.

Ved Manchester Citys sidste mål, der blev scoret midt i anden halvleg, spillede Sterling bolden frem til nyindkøbet Ferran Torres, der scorede sikkert.

Premier League-mandskabet Newcastle var i store problemer, men kneb sig akkurat videre mod Newport fra den fjerdebedste række efter en sejr i straffesparkskonkurrence.

Walisiske Newport tog føringen i det femte minut, og først i det 87. minut udlignede Jonjo Shelvey for forhåndsfavoritterne. Siden var Newcastle tæt på at vinde i tillægstiden, men kampen skulle afgøres fra straffesparkspletten, hvor gæsterne var skarpest.

Også Everton er klar til kvartfinalen. På hjemmebane blev det til en 4-1-sejr over West Ham efter et hattrick af Dominic Calvert-Lewin. Landsholdsreserven Jonas Lössl måtte se sit holds sejr fra bænken.

/ritzau/