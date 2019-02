Schalke 04 var tæt på at slå Manchester City, som med en mand i undertal scorede to sene mål og vandt 3-2.

Schalke 04 slås for overlevelse i Tyskland, mens Manchester City kæmper med om mesterskabet i England.

Men onsdag aften var tyskerne lige ved at drille City på hjemmebane i ottendedelsfinalen i Champions League. Lige ved var dog ikke nok.

Et fænomenalt frisparksmål af Leroy Sané og et solomål af Raheem Sterling kort før tid sørgede for en City-sejr på 3-2 i det første af to møder.

Sejren blev endda sikret med ti spillere, da Nicolás Otamendi blev udvist midtvejs i anden halvleg.

Det startede også godt for Premier League-stjernerne, der var ovenpå i kampens indledning.

Den hyperfarlige argentiner Sergio Agüero luskede rundt nær Schalke-målet og var tæt på at bringe gæsterne foran på et hovedstød efter syv minutter.

Agüero fik belønning for sine anstrengelser i det 18. minut. City fik stresset Schalke-målmand Ralf Fährmann så meget, at tyskeren sendte en svag aflevering afsted.

Den blev opsnappet af David Silva, som nemt fandt Agüero foran et tomt mål.

Så kunne man tro, at City ville tryne Schalke, men holdet fra Gelsenkirchen slog tilbage syv minutter inden pausen på en straffescoring af Nabil Bentaleb.

Forinden havde dommeren brugt flere minutter på at afgøre, om der var straffe, da bolden ramte City-stopperen Otamendi på vej mod mål.

Med hjælp fra VAR pegede han på straffesparkspletten, hvorfra Bentaleb var sikker.

Soccer Football - Champions League - Round of 16 First Leg - Schalke 04 v Manchester City - Veltins-Arena, Gelsenkirchen, Germany - February 20, 2019 Schalke's Nabil Bentaleb celebrates scoring their second goal Action Images via Reuters/Matthew Childs Foto: MATTHEW CHILDS Vis mere Soccer Football - Champions League - Round of 16 First Leg - Schalke 04 v Manchester City - Veltins-Arena, Gelsenkirchen, Germany - February 20, 2019 Schalke's Nabil Bentaleb celebrates scoring their second goal Action Images via Reuters/Matthew Childs Foto: MATTHEW CHILDS

Det var han også få minutter senere, da han fik chancen fra pletten igen. Denne gang var det, fordi Fernandinho havde nedlagt Salif Sané i feltet.

Schalke tog 2-1 med ind til pausen og fik gode arbejdsbetingelser i anden halvleg.

Otamendi indtog på ny en uheldig hovedrolle, da han efter 68 minutter fik sit andet gule kort og blev sendt tidligt i bad.

Schalke virkede dog til at være mere end tilfredse med 2-1. Selv om tyskerne var en mand i undertal, var City på bolden og skabte et par pæne chancer.

Soccer Football - Champions League - Round of 16 First Leg - Schalke 04 v Manchester City - Veltins-Arena, Gelsenkirchen, Germany - February 20, 2019 Manchester City's Raheem Sterling celebrates scoring their third goal Action Images via Reuters/Matthew Childs Foto: MATTHEW CHILDS Vis mere Soccer Football - Champions League - Round of 16 First Leg - Schalke 04 v Manchester City - Veltins-Arena, Gelsenkirchen, Germany - February 20, 2019 Manchester City's Raheem Sterling celebrates scoring their third goal Action Images via Reuters/Matthew Childs Foto: MATTHEW CHILDS

Et frispark fra Kevin De Bruyne var tæt på at snige sig i kassen efter at have ramt muren, men det var ingenting i forhold til kollegaen Sanés.

Den indskiftede offensivspiller hamrede på imponerende vis et frispark op i hjørnet langt udefra til 2-2 fem minutter før tid.

City lugtede blod og scorede for anden gang på få minutter, da Sterling slap alene igennem og prikkede bolden forbi Fährmann til 3-2.

Returkampen spilles 12. marts i Manchester.

/ritzau/