Den havde man ikke set komme.

Manchester City-stjernen İlkay Gündoğan er blevet gift med italienske Sara Arfaoui - og det er åbenbart sket i København.

Det fortæller hun på Instagram omkring midnat natten til onsdag.

'Vi er gift. Vi er meget glade... Glæder os til at at fejre det med familier og venner,' skriver hun.

Den tyrkiske stjerne, der har spillet 42 kampe for City i indeværende sæson, var på bænken i næstsidste runde af Premier Leagues gyser-afslutning, hvor førerholdet kun fik 2-2 mod West Ham. Dermed er der stadig stor spænding før sidste runde, hvor Liverpool kan overhale de blå-blusede fra Manchester, hvis de skulle lide et nyt pointtab.

Manchester City møder Aston Villa, mens Liverpool står over for Wolverhampton i weekenden.

Gündoğan nåede dog lige at gifte sig i Danmark, inden det går løs på søndag kl. 17, men på Instagram-opslaget lignede det, at parret havde gjort, hvad de kunne for at klare rejsen hurtigt, da der tilsyneladende var et privatfly involveret.

Den umiddelbare forbindelse til Danmark er fortsat ukendt, men B.T. undersøger sagen.