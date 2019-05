Manchester Citys anfører, Vincent Kompany, har spillet sin sidste kamp for klubben.

»Uanset hvor overvældende det er, er det den rette tid for mig til at rejse,« skriver Vincent Kompany på Facebook.

Belgieren har spillet for den engelske klub siden 2008 - han er har netop været med til at vinde The Treble i denne sæson: Mesterskab og to pokalturneringer.

»Og sikke en sæson at slutte af med. Jeg føler intet andet end taknemmelighed. Jeg er taknemmlig over for at dem, der støttede mig på en speciel rejse i en meget speciel klub. Jeg kan huske den første dag, lige så tydeligt som jeg kan se den sidste,« siger den belgiske forsvarsspiller.

Senest lørdag var han på banen, da Manchester City vandt med hele 6-0 over Watford i FA Cup-finalen. Se højdepunkter fra den kamp øverst i artiklen

Vincent Kompany nåede at spille 360 kampe for klubben og score 20 mål. Et af de vigtigste faldt for kort tid siden, da han med et sjældent - men særdeles smukt - langskudsmål sikrede en 1-0-sejr over Leicester, der gav holdet tre vigtige point i guldduellen mod Liverpool.

Ved den lejlighed udtalte Manchester City-manager Pep Guardiola, at han skulle tale med Vincent Kompany om fremtiden efter sæson, men det har åbenbart været en kort snak.

Den belgiske forsvarskrumtap får store roser af bestyrelsesformand Khaldoon Al Mubarak.

»Der har været mange vigtige bidragere til Manchester Citys genopblomstring, men uden diskussion har ingen været vigtigere end Vincent Kompany. Han har defineret essensen af klubben,« siger Citys-bossen til klubbens hjemmeside:

Det er endnu uvist, hvad 33-årige Vincent Kompany skal i fremtiden.

Men han skriver i sit opslag på Facebook, at han 'snart' vil komme med anden del af sit åbne brev, der vil handle 'om fremtiden'.

Opdateres...