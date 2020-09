To spillere i Manchester City er testet positiv for coronavirus.

Det drejer sig om Riyad Mahrez og Aymeric Laporte. Det meddeler den engelske fodboldklub mandag.

Beskeden kommer mindre end en uge inden, at Premier League-sæsonen skal begynde. Det sker allerede i den kommende weekend.

Her skal Manchester City dog ikke spille, da klubben har fået lov til at at sidde over i første spillerunde på grund af sin deltagelse i sensommerens europæiske klubturneringer. I stedet er første kamp 21. september mod Wolverhampton.

Her kan både Riyad Mahrez og Aymeric Laporte altså være med igen efter endt selvisolation, hvor de begge befinder sig nu i overensstemmelse med coronaprotokollerne.

Klubben meddeler videre mandag, at de smittede 'ingen symptomer udviser på covid-19'.

Coronavirussen har allerede slået ned i andre Premier League-klubber i løbet af sommeren. I Manchester United er Paul Pogba for nylig blevet testet positiv, mens det ramte endnu voldsommere i Chelsea.

Her blev otte spillere sendt i karantæne, efter at seks spillere vendte smittede tilbage efter sommerferien.