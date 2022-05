'Ikke skyldig'.

Sådan forholder Manchester City-stjernen Benjamin Mendy sig til at være tiltalt for at have begået syv voldtægter, et seksuelt overgreb og et forsøg på voldtægt mod i alt seks kvinder.

Det kom frem i Chester Crown Court mandag, hvor Mendy for første gang forholdt sig til anklagerne.

Det skriver flere engelske medier som BBC, The Athletic og Sky Sports.

Benjamin Mendy er blevet suspenderet af sin klub Manchester City. Foto: Catherine Ivill Vis mere Benjamin Mendy er blevet suspenderet af sin klub Manchester City. Foto: Catherine Ivill

Episoderne, som den 27-årige venstreback er sigtet for, skulle have fundet sted i hans hjem i tiden mellem oktober 2018 og august 2021.

Han skal for retten den 25. juli.

Mendy er tiltalt sammen med sin ven Louis Saha Matturie, der nægter sig skyldig i 12 sigtelser - fire voldtægter og fire seksuelle overgreb, skriver BBC.

Den franske forsvarer, der har flere landskampe for Frankrig på cv'et, startede sæsonen som en del af truppen i Manchester City, og han spillede med i de to første kampe.

Men i august blev han altså sigtet af politiet, og derfor suspenderede Manchester City ham.

Mendy blev løsladt mod kaution i begyndelsen af januar, og nu går der altså ikke længe, før han skal i retten.

Han har et år tilbage af sin kontrakt med de nyslåede engelske mestre.