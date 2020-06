»Vi er meget bekymrede.«

Sådan sagde Manchester City-cheftræner Pep Guardiola efter gårsdagens 3-0 sejr mod Arsenal, hvor den unge forsvarsspiller Eric Garcia fik, hvad der lignede en skrækskade.

Med cirka 10 minutter tilbage af kampen smadrede Garcia og City-keeper Ederson sammen, hvilket efterlod den kun 19-årige spanier lammet på græstæppet i nærmest uendelige minutter.

Men allerede dagen efter er der godt nyt, melder hans klub Manchester City.

Eric Garcia bliver båret af banen i opgøret mellem Manchester City og Arsenal. Foto: DAVE THOMPSON / NMC / AP POOL Vis mere Eric Garcia bliver båret af banen i opgøret mellem Manchester City og Arsenal. Foto: DAVE THOMPSON / NMC / AP POOL

»Eric Garcia er kommet ud af hospitalet efter en skade i gårsdagens Premier League-sejr mod Arsenal,« skriver klubben på sin Twitter-profil.

»Eric vil blive overvåget i de kommende dage, inden han kan vende tilbage til træning og til kampe.«

Nyheden kom under et døgn efter det dramatiske sammenstød, der endte med, at forsvarsspilleren forlod græstæppet på en båre og iført en iltmaske.

Men allerede torsdag morgen kunne han altså forlade hospitalet og sætte kursen mod klubbens træningsanlæg - hvor han dog ikke deltog i fællestræningen.

Eric Garcia has been released from hospital after suffering an injury during last night’s Premier League win over Arsenal.



Eric will be monitored in the coming days, ahead of a return to training and competitive action.



Everyone at City wishes Eric a speedy recovery pic.twitter.com/r9dNRBSm6B — Manchester City (@ManCity) June 18, 2020

Ved ankomsten hilste han på Ederson, der i øvrigt også undskyldte over for Garcia, skriver Daily Mail.

Selvom den unge spanier ser ud til at komme sig overraskende hurtigt, er han formentlig ikke med i opgøret mod Burnley på mandag.

Garcia er et af klubbens store talenter, og midterforsvareren har blandt andet været rygtet til storklubben FC Barcelona.