Wolverhampton blev slået 3-1, da Manchester City mandag spillede sin første kamp i 2020/21-sæsonen.

Manchester City indledte mandag jagten på Premier League-titlen med tre point.

Wolverhampton blev på udebane slået med 3-1 i Pep Guardiola og co.'s første kamp i 2020/21-sæsonen.

Sejren blev grundlagt i første halvleg, hvor City kom foran 2-0. Wolverhampton fik med en sen reducering skabt spænding om udfaldet, inden Gabriel Jesus dybt inde i overtiden lukkede kampen med sin scoring til slutresultatet.

City lagde ud i et højt tempo. Allerede i første minut appellerede gæsterne for straffespark, da Raheem Sterling endte på græsset i Wolverhampton-feltet. Dommer Andre Mariner mente dog ikke, der var begået ulovligheder.

City fortsatte presset, og efter cirka 20 minutter pegede Andre Mariner så på pletten, da Kevin De Bruyne blev nedlagt i hjemmeholdets felt. Belgieren tog sig selv af forsøget og sparkede sikkert bolden i mål.

Guardiolas tropper var i kontrol og var overlegne. Efter en halv time blev det 2-0, da City splittede Wolverhampton-forsvaret, så Phil Foden nemt kunne sparke bolden i et næsten tomt mål.

Det lignede en sikker City-sejr, men efter pausen kom Wolverhampton bedre med.

Det var dog småt med store chancer for hjemmeholdet, men med lidt over ti minutter tilbage åbnede kampen sig for alvor.

Her gjorde Raúl Jiménez det til 1-2, da han satte hovedet på et indlæg og vinklede bolden i mål.

Nu lugtede Wolverhampton blod. City blev presset, men tæt på 2-2 blev det ikke. I stedet gjorde Gabriel Jesus det altså til 3-1 fire minutter inde i kampens overtid.

/ritzau/