Erling Haaland scorede det enlige mål, da Manchester City slog Brentford 1-0 i Premier League.

Manchester City gør sit bedste for at holde trit med Liverpool i toppen af Premier League.

Tirsdag aften kunne City sætte tre point på kontoen ved at slå formsvage Brentford med 1-0 på hjemmebane. Efterslæbet er nu kun på et enkelt point, mens treeren Arsenal er et point efter Pep Guardiolas stjernebesatte mandskab.

Trods et massivt spilovertag gik der 70 minutter, før den norske målmaskine Erling Haaland sparkede sit hold i front.

Han kan takke landsmanden Kristoffer Ajer for målet. Brentfords norske stopper skvattede nemlig midt på banen, og så kunne Haaland ugeneret få lov til at løbe ned mod målet, og sådan en chance må man ikke give Premier Leagues topscorer.

Danskerglade Brentford har haft det svært med ni nederlag i klubbens seneste 11 ligakampe, og der er fem point ned til den forkerte side af nedrykningsstregen for Thomas Frank og co.

Den danske træner havde Mathias "Zanka" Jørgensen, Mads Roerslev og Christian Nørgaard i startopstillingen, mens Mathias Jensen og Mikkel Damsgaard blev skiftet ind i slutfasen. Danskerne knoklede, men gjorde sig derudover ikke nævneværdigt bemærket i opgøret.

Inden det forløsende mål nåede City at brænde flere store chancer. I første halvleg diskede Brentford-forsvareren Ben Mee blandt andet op med en eminent redning på stregen på Oscar Bobbs ellers gode afslutning. Også Bernardo Silva syndede foran mål.

Brentfords bedste muligheder opstod oftest via kontraangreb, men gunstige situationer endte i ingenting. Den tidligere FC Midtjylland-profil Frank Onyeka sendte eksempelvis et forkølet skud mod mål, da han fik en friløber efter et kvarters spil.

/ritzau/