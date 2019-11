City spillede 1-1 hjemme mod Shakhtar Donetsk i Champions League og er sikker på at vinde gruppe C.

Manchester City var storfavoritter, da holdet tirsdag aften tog imod ukrainske Shakhtar Donetsk i Champions League-gruppespillet.

Men det engelske hold skuffede og måtte nøjes med 1-1. City kan dog glæde sig over, at førstepladsen i gruppe C med det ene point er sikret.

Mens City er sikker på avancement, er resten af gruppe pivåben.

Det uafgjorte resultat sender Shakhtar Donetsk op på seks point på andenpladsen stærkt forfulgt af Dinamo Zagreb med fem point og Atalanta med fire point.

Alle tre hold har stadig mulighed for at nå ottendedelsfinalen inden sidste spillerunde.

Først et kvarter inde i anden halvleg af kampen mellem Manchester City og Shakhtar Donetsk faldt kampens første scoring.

Efter et par fine driblinger i feltet fandt Gabriel Jesus midtbanespilleren Ilkay Gündogan, og tyskeren havde meget plads til at sende hjemmeholdet i front.

Men den forventede føring holdt ikke længe.

Godt ti minutter senere fik gæsterne udlignet. Et perfekt indlæg fra brasilianske Dodo sejlede gennem feltet forbi flere City-forsvarere, og til sidst havnede bolden hos Manor Solomon, der hamrede den i mål.

Italienske Atalanta med Simon Kjær på banen gav også en hjælpende hånd til Manchester Citys førsteplads i sin kamp tirsdag.

Den italienske klub vandt på hjemmebane en vigtig 2-0-sejr over Dinamo Zagreb og holder stadig liv i håbet om avancement fra gruppespillet.

Colombianerne Luis Muriel hamrede Atalanta foran efter 27 minutter på et velplaceret straffespark, mens Alejandro Gomez efter et par flotte driblinger sendte et langskud i mål til 2-0 kort ind i anden halvleg.

/ritzau/