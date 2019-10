De engelske mestre skal afvikle tre kampe på fem dage. Rivalerne fra Liverpool har to dage mere.

Manchester City er langtfra tilfreds med det juleprogram, der venter de regerende engelske fodboldmestre i Premier League.

I det reviderede program, som ligaen offentliggjorde torsdag, er Manchester Citys kamp mod Wolverhampton flyttet fra 2. juledag til 27. december om aftenen.

Dermed har spillerne mindre end to døgns hvile, inden de skal på banen igen for at møde Sheffield United.

Samtidig får Wolverhampton også en ekstraordinær kort pause, inden holdet skal møde Citys toprival Liverpool 29. december.

- Premier League-kampe er fysisk enormt krævende, og det er ikke ideelt, at skulle spille to kampe inden for mindre end 48 timer, fordi det ikke giver spillerne tid til at restituere ordentligt, siger Citys daglige leder, Omar Berrada, til Manchester Evening News.

Foruden kampene mod Wolverhampton og Sheffield United venter der mestrene et møde med Everton 1. januar, og dermed skal spillerne i aktion tre gange på fem dage.

Til sammenligning fordeler Liverpools tre jule- og nytårskampe sig over syv dage. Netop Liverpool fører lige nu ligaen med otte points forspring til City på andenpladsen.

