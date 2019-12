14 point har Manchester City op til Liverpool i Premier League, inden holdene går ind i 2020.

Det går hurtigt op og ned i fodbold.

Manchester City tabte i fredags 2-3 ude til Wolverhampton efter at have været foran 2-0.

Søndag rejste City sig fra skuffelsen og kom tilbage på vinderkurs i Premier League, da holdet vandt 2-0 hjemme over Sheffield United.

Sejren betyder, at City indtager tredjepladsen med 41 point efter 20 kampe. Liverpool topper tabellen med 55 point efter 19 kampe.

Et af Citys mål blev scoret efter en kontroversiel hændelse, da dommeren så ud til at ramme bolden og samtidig stod i vejen for en Sheffield United-spiller ved Citys første scoring.

Sheffield United havde bolden, da City-midtbanespilleren Kevin De Bruyne opsnappede den lige foran udeholdets John Fleck, der havde svært ved at komme til for dommer Chris Kavanagh.

Dommeren lod dog spillet fortsætte, selv om han virkede til at røre bolden og dermed fik indflydelse på spillet på banen.

Episoden blev set efter i sømmene af videodommersystemet VAR, som lod målet stå.

De Bruyne var ligeglad og spillede derefter hurtigt bolden i dybden til angriberen Sergio Agüero, som resolut hamrede den runde kugle op i nettaget til en 1-0-føring efter 52 minutter.

Før Citys 1-0-mål havde Sheffield United fået et føringsmål annulleret, efter at VAR havde vurderet en marginal offside i situationen.

Ti minutter før slutfløjt fordoblede De Bruyne føringen på et fremragende mål, hvor belgieren tog en lang løbetur og selv endte med at sende et fladt skud i nettet.

Sheffield United, der har været en af ligaens overraskelser i denne sæson, er placeret på ottendepladsen med 29 point efter 20 kampe.

/ritzau/