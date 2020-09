Aymeric Laporte og Riyad Mahrez er blevet testet positive for coronavirus. Ingen af dem har symptomer.

Premier League-klubben Manchester City er blevet ramt af to tilfælde af coronasmitte, kort før den bedste engelske fodboldrække sparkes i gang.

Den franske forsvarsspiller Aymeric Laporte og den algeriske kantspiller Riyad Mahrez er således begge blevet testet positive for virusset.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside mandag formiddag.

Laporte var ude med en skade en stor del af seneste sæson. Når han er kampdygtig, betragtes han dog som Citys førstevalg i det centrale forsvar.

Mahrez deltog i alt i 33 Premier League-kampe seneste sæson. Her blev det til 11 scoringer og 12 assister for den 29-årige algerier.

De to har ingen symptomer, men er i isolation i deres hjem.

Premier League går i gang lørdag den 12. september, men Manchester City skal først i aktion mandag den 21. september.

Årsagen er, at klubbens kamp i første runde er blevet udskudt, da holdene skal have mindst 30 dages pause mellem to sæsoner.

Manchester City kan dermed trøste sig med, at holdets coronasmittede duo har god tid til at vende tilbage til grønsværen.

/ritzau/