Med en sen scoring fra Trent Alexander-Arnold sikrede Liverpool sig et enkelt point ude mod Manchester City.

Der var et topopgør på programmet i Premier League, da topholdet Manchester City i lørdagens tidlige kamp tog imod ligaens nummer to, Liverpool.

I en fodboldkamp, der aldrig for alvor kom op og ringe, delte de to hold i porten med et 1-1-resultat.

Med pointdelingen holder de to hold fast i topplaceringerne, men senere lørdag kan Arsenal glide forbi de to hold og indtage førstepladsen, hvis det bliver til en sejr mod Brentford.

Kampen i Manchester begyndte i et højt tempo med to hold, der gerne ville spille hurtig fodbold langs jorden, men uden nogen af dem skabte de helt store målchancer.

City pressede højt på banen, hvilket betød, at Liverpool havde meget plads på Citys banehalvdel, når det lykkedes gæsterne at spille sig ud af presset.

Det havde Liverpool succes med flere gange, men hver gang manglede den sidste aflevering omkring Citys felt skarphed.

Efter en lille halv slog Erling Haaland til, der ellers indtil videre i opgøret havde været næsten usynlig, da City fangede Liverpool, der var på vej i en omstilling.

Nordmanden modtog en aflevering fra Nathan Aké på kanten af feltet, hvorefter angriberen vendte hurtigt og sparkede bolden ind ved fjerneste stolpe.

Med målet slog Haaland rekorden for hurtigst at nå 50 mål. Nordmanden har brugt 48 kampe på det, og han slår dermed Andy Cole, der havde rekorden inden med 65 kampe.

I anden halvleg faldt tempoet en del i kampen. Liverpool kom længere frem på banen, hvilket nu gav City muligheder på omstillinger.

Men ligesom tilfældet var med Liverpool i første halvleg, manglede hjemmeholdet den nødvendige kvalitet på den sidste tredjedel i de afgørende situationer.

City virkede i store dele af anden halvleg i kontrol, men lidt ud af ingenting kom udligningen fra gæsternes Trent Alexander-Arnold ti minutter før tid.

Højrebacken fik bolden på kanten af Citys felt og med en hurtig afvikling sendte Alexander-Arnold afslutningen ned i det fjerneste hjørne.

Hjemmeholdet pressede i slutminutterne på for sejren, og i kampens sidste minut var Erling Haaland også tæt på at heade sejre hjem, men forsøget gik forbi stolpen.

/ritzau/