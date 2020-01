Gabriel Jesus brændte et straffespark, men Manchester City besejrede alligevel oprykkeren Sheffield United.

Manchester City så endnu et pointtab i øjnene, men fik alligevel fuld gevinst i udekampen mod Sheffield United tirsdag aften.

Et mål af Sergio Agüero i anden halvleg sørgede for en sejr på 1-0 til Josep Guardiolas tropper, der nu er 13 point efter Premier Leagues førerhold, Liverpool.

Liverpool, som selv gæster Wolverhampton torsdag, har spillet to kampe færre end City.

City kom ind til tirsdagens kamp med en uafgjort kamp frisk erindring, efter at Crystal Palace lørdag fik 2-2 med hjem fra Etihad Stadium.

Men det så godt ud med City-briller, da de lyseblå gæster fik tilkæmpet sig et straffespark ti minutter før pausen.

Højrebacken Kyle Walker erobrede bolden, som havnede hos Riyad Mahrez. Offensivspilleren tog et par smarte træk og blev nedlagt i feltet, men på det efterfølgende straffespark brændte angriberen Gabriel Jesus på Manchester United-lejesvenden Dean Henderson.

Det var tredje gang på fem straffesparksforsøg i Premier League, at Jesus brændte.

Det stod 0-0 ved pausen, og et pointtab truede for City, der også måtte se oprykkerne spille sig til et par pæne chancer.

Som så ofte før var det indskiftede Sergio Agüero, der reddede dagen for Manchester City. Efter 73 minutters spil satte han foden på et knaldhårdt og præcist indlæg fra Kevin De Bruyne, og City satte kurs mod sejren.

Tre point var der også til Southampton, der havde anfører Pierre-Emile Højbjerg og Jannik Vestergaard med i startopstillingen ude mod Crystal Palace.

Det var dog ikke danskerne, men Nathan Redmond og Stuart Armstrong, der scorede i 2-0-sejren.

Danske Philip Billing spillede hele kampen for Bournemouth, der vandt 3-1 hjemme over Brighton, mens Jonas Lössl varmede bænken i Evertons 2-2-kamp mod Newcastle. Her scorede Newcastles Florian Lejeune to mål dybt i tillægstiden og sørgede for pointdeling.

/ritzau/