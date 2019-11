Jonjo Shelvey ødelagde lørdagen for Manchester City, da Newcastle-spilleren sørgede for 2-2 til sidst.

Manchester City får svært ved at forsvare titlen som engelsk mester i fodbold.

Lørdag eftermiddag fik Liverpool nemlig hjælp af en af klubbens tidligere spillere, da Jonjo Shelvey med en sen udligning for Newcastle sørgede for 2-2 i hjemmekampen mod Manchester City.

Med pointtabet er City nu otte point efter Liverpool i toppen af tabellen, og den afstand kan blive udbygget til 11 point senere lørdag eftermiddag, når Liverpool har været i aktion i 14. spillerunde.

Belgieren Kevin De Bruyne så ud til at blive matchvinder, da han efter et langt og vedvarende pres bragte City foran med 2-1 i det 82. minut med et pragtmål, men det var ikke nok.

På trænerbænken vil Josep Guardiola nok undre sig over, hvordan hans mandskab to gange kunne smide en føring mod Newcastle.

City tog føringen for første gang midt i første halvleg.

Med flot samspil fik David Silva og Raheem Sterling åbnet Newcastles forsvar, og da Silva til sidst fandt Sterling med en flot hælaflevering, kunne englænderen med største selvfølgelighed sparke sin ottende ligascoring i kassen.

Føringen holdt i under tre minutter, før Newcastle udlignede efter samme opskrift. Her var det Jetro Willems og Miguel Almirón, der spillede bandespil med hinanden, og førstnævnte gjorde det til 1-1.

Det var også stillingen ved pausen på trods af et massivt City-overtag i både boldbesiddelse og i antallet af målchancer.

Kampbilledet var det samme i anden halvleg, og det virkede da også logisk, at Manchester City atter skulle tage føringen, selv om 2-1-målet lod vente på sig. Til gengæld var det en perle, som var værd at vente på.

Kevin De Bruyne tog bolden ned med brystet, og fra sin position lidt uden for feltet halvflugtede han den i mål via overliggeren.

Det lignede et sejrsmål, men Jonjo Shelvey ville det anderledes, og han udlignede til 2-2 i det 88. minut. Lidt uden for straffesparksfeltets bue drejede han bolden i kassen til stor jubel på St. James Park.

I det andet minut af tillægstiden måtte den tidligere Esbjerg-målmand Martin Dúbravka diske op med en imponerende redning efter en afslutning fra Raheem Sterling.

