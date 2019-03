Sidste år blev Citys tidligere talentspejder Barry Bennell idømt 31 års fængsel for seksuelt misbrug af børn.

Manchester City har oprettet en klageordning for ofre for seksuelt misbrug.

Ordning omfatter kompensation og undskyldning til spillere, der blev seksuelt misbrugt i løbet af deres tid i klubbens ungdomsafdeling.

Det skriver Manchester City på sin hjemmeside.

Sidste år blev Barry Bennell idømt 31 års fængsel for seksuelle overgreb på 12 ungdomsspillere i perioden 1979 til 1991.

Bennell arbejdede blandt andet som ungdomstræner for den engelske klub Crewe Alexandra og som talentspejder hos Manchester City.

Samtidig er der rejst alvorlige anklager mod en anden mand, John Broome, efter at Citys egen gennemgang af Bennell-sagen har ledt til, at ni personer har anklaget Broome for seksuelt misbrug, herunder voldtægt.

Broome, som døde i 2010, var en del af trænerteamet for Citys ungdomsafdeling i 1960'erne.

Det er ofre for disse to mænd, som klageordningen henvender sig til.

/ritzau/