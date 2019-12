Kevin De Bruyne scorede to mål og lagde op til et i Manchester Citys overlegne 3-0-sejr over Arsenal.

Hvis fans af fodboldklubben Arsenal har svært ved at grave optimismen frem for tiden, er det svært at bebrejde dem.

Søndag tabte holdet fra det nordlige London 0-3 på hjemmebane til Manchester City, der allerede var fremme ved sejrscifrene ved pausen.

Den belgiske landsholdsspiller Kevin De Bruyne var den helt store oplevelse med et par flotte scoringer og et oplæg til Raheem Sterlings mål.

Til trods for den suveræne City-sejr er der langt til førstepladsen for det forsvarende mesterhold. Liverpool fører ligaen med 49 point - 14 flere end Manchester City.

Imellem de to storklubber ligger Kasper Schmeichels Leicester på andenpladsen med 39 point.

Efter et nederlag på 1-2 til lokalrivalerne fra Manchester United var City-spillerne tydeligt opsatte på et revanchere sig i søndagens opgør.

I første halvleg var der tale om en magtdemonstration fra Josep Guardiolas tropper, der viste glimt af sidste sæsons mesterskabsstyrke.

Der gik bare to minutter, før bolden lå i nettet bag Bernd Leno i Arsenal-målet. På imponerende vis bankede De Bruyne bolden i nettaget med en knaldhård inderside.

Efter et kvarter viste han så sine kvaliteter som oplægger, da han serverede bolden for en helt fri Raheem Sterling, der nemt øgede til 2-0.

En ydmygelse var under opsejling fem minutter før pausen, hvor De Bruyne udplacerede Leno med et fladt spark. Og faktisk kunne belgieren have sikret sig et hattrick, hvis Leno ikke havde hevet en fantomredning ud af ærmet.

Arsenal forsøgte at komme ud til anden halvleg med fornyet energi, og det så lovende ud, da Pierre-Emerick Aubameyang havde et nærgående hovedstød.

Efter en lille time sluttede kampen for Mesut Özil. Arsenal-spilleren havde trukket overskrifter op til kampen, da han fredag lagde opslag på Instagram og Twitter, hvor han kritiserede Kina for at undertrykke et muslimsk mindretal.

Det fik ifølge den kinesiske avis Global Times en statsstyret tv-station til at fjerne søndagens kamp fra programfladen.

I stedet for Özil satte Arsenals midlertidige cheftræner, Fredrik Ljungberg, 19-årige Emile Smith Rowe på banen.

Hverken han eller holdkammeraterne kunne få bolden over stregen mod City, og der var end ikke antydningen af et comeback på Emirates Stadium.

