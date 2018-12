Andreas Christensen skal ikke til FC Barcelona.

Det slår Chelseas manager Maurizio Sarri nu helt fast.

Den danske landsholdsspiller Andreas Christensen er ellers gennem den seneste tid blevet kædet sammen med den spanske storklub.

Her var det meningen, at Andreas Christensen skulle fylde hullet ud i FC Barcelonas skadesplagede forsvar, men danskeren bliver hos Chelsea i London.

Andreas Christensen fik en sjælden optræden for Chelsea i denne uge i pokalturneringen. (REUTERS/Peter Nicholls) Foto: PETER NICHOLLS Vis mere Andreas Christensen fik en sjælden optræden for Chelsea i denne uge i pokalturneringen. (REUTERS/Peter Nicholls) Foto: PETER NICHOLLS

Det siger manager Maurizio Sarri ifølge flere engelske medier på et pressemøde.

»Jeg tror, at Barcelona forleden skrev kontrakt med en ny centerforsvarer,« siger italieneren og henviser til, at Barcelona netop har hentet Jeison Murillo på lån fra Valencia.

»Christensen er ikke på markedet. Han er en vigtig spiller for os,« fortsætter manageren.

Dermed ser det nu ud til, at Andreas Christensen må blive og kæmpe for at komme tilbage i Chelseas forsvar.

Her er det kun blevet til spilletid i de forskellige pokalturneringer og i en enkelt kamp i Premier League i denne sæson.

Andreas Christensen døjer i øvrigt med en mindre skade i øjeblikket.