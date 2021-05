Gareth Bale har igennem mange år bevist, at han er en spiller i verdensklasse, siger Tottenhams managervikar.

Selv om Gareth Bale til tider har manglet skarphed foran målet, har Ryan Mason aldrig mistet troen på ham.

Det står klart, efter at Bale scorede et stilfuldt hattrick, da Tottenham søndag slog Sheffield United 4-0 i Premier League.

- Jeg har hele tiden sagt, at Gareth Bale ikke har og ikke vil miste evnen til at skabe enestående øjeblikke på den sidste tredjedel af banen, siger Mason ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Akademitræner Ryan Mason blev for to uger siden forfremmet til midlertidig manager for Tottenham efter fyringen af José Mourinho.

- Han er en verdensklassespiller - det har han bevist igennem mange år, siger Mason om Gareth Bale.

- Det mest tilfredsstillende ved ham i aften var hans attitude og så meget, som han løb for holdet.

Den 31-årige waliser vendte i september tilbage til Tottenham på en lejeaftale fra Real Madrid.

Adspurgt om Bales lejeaftale kan forlænges, svarer Ryan Mason:

- Jeg tror, at det er en drøftelse, til når sæsonen er slut. Vores prioritet er den næste kamp.

Søndag scorede Gareth Bale Tottenhams første tre mål, mens Son Heung-min gjorde det til 4-0.

Tottenham rykker med sejren op på femtepladsen i tabellen. Der er fem point op til Chelsea på fjerdepladsen, der giver adgang til Champions League. Begge hold har fire kampe tilbage af sæsonen.

/ritzau/