Landsholdsbacken Jonas Knudsen, som har været på blokken i FC København og FC Midtjylland, kan være på vej væk fra Ipswich Town i januar. Det bekræfter Ipswich Town-manager Paul Lambert.

»Jonas' kontraktsituation er jo velkendt. Han er gået ind i de sidste seks måneder af den. Jonas' repræsentanter og han selv har sagt, at de vil holde øjnene åbne for andre muligheder. Det er helt fint, det er deres ret,« udtaler han til The Ipswich Star.

Jonas Knudsen har kontraktudløb med den engelske Championship-klub til sommer. B.T Sport har tidligere afsløret, at venstrebacken har været et hedt emne i både FC København og FC Midtjylland. Det skete i B.T Sport-podcasten Transfervinduet.

FCk har dog forlænget med Nicolai Boilesen, hvorfor det nok er tvivlsomt, at klubben nu fortsat skulle være interesseret i Knudsen. Blandt de øvrige interesserede klubber er Middlesbrough og Stoke samt tyske klubber, skriver det lokale Ipswich-medie.

Trods udmeldingen udelukker manager Paul Lambert dog ikke, at den danske landsholdsspiller, som har spillet i Ipswich Town siden skiftet fra Superligaen og Esbjerg fB i 2015, kan spille resten af sæsonen færdig, hvis klubben ikke er klar til at geninvestere pengene fra et eventuelt salg.

»Det kommer helt an på, hvordan fodboldklubben bruger det, om det er penge, der kan geninvesteres. Hvis ikke, så kan han spille her indtil kontrakten udløber. Jonas og jeg har haft snakken. Når en spiller går ind i de sidste seks måneder af en kontrakt, så kan han gøre, hvad han vil. Men hvis det sker, så skal jeg have en backup. Jeg har brug for hjælp her. Han kan gøre, hvad han vil, men det her skulle have været løst for 12 måneder siden, ikke i de sidste seks.«

Uanset hvad der sker, så har Ipswich Town allerede hentet en gardering til venstrabck-positionen. I dag kom det nemlig også frem, at den 23-årige venstreback Callum Elder kommer til klubben fra Leicester City på en lejeaftale for resten af sæsonen.

»Jeg er meget glad for, at vi har hentet Callum til allerede. Han giver os mere konkurrence på positionen. Han er en dygtig spiller med en god venstrefod, og han vil gerne komme her, hvilket er vigtigt for mig. Vi har brug for spillere, der gerne vil komme her og spille for denne klub,« udtaler Lambert.