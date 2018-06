I forbindelse med lørdagens VM-testkamp ude mod Sverige har den tidligere danske landsholdsstjerne Thomas Gravesen givet sit første interview i 12 år. Den tidligere Real Madrid-spiller begrunder sin pludselige tilbagevenden til rampelyset med, at han ligesom de fleste andre danskere er ramt af 'VM-feberen'.

Men Gravesen, der i sin aktive tid var kendt og berygtet for sin uforlignelige 'x-factor' og sin ekstremt engageret tilgang til kampene, kan til tider godt savne lidt mere ildebrand i øjnene på dagens danske landsholdsspillere.

»Det er meget strømlinet. Der er et meget 'glat' niveau, og det lever de fint med. Men jeg tror, at man godt kunne bruge noget mere ild - på den ene eller den anden måde,« siger Gravesen til Kanal 5 og fortsætter:

»Når det for eksempel ikke rigtig kører, så må man godt sige til hinanden (hamrer hænderne sammen, red.) 'kom nu, vi kan godt lidt mere end det her, og vi må også godt lidt mere end det'. Og så må man også godt gå lidt over grænsen engang imellem for at få det til at fungere.«

Thomas Gravesen, der i dag er blevet 42 år, har de seneste år levet en tilværelse langt fra kameraernes fokus i den amerikanske spilleby Las Vegas. Her slog den tidligere midtbanespiller sig ned, efter han mødte den tjekkisk-amerikanske model og ejendomsmægler Kamila Persse.

Gravesen købte et hus og flyttede sammen med Persse, der har en søn fra et tidligere forhold. Men nu er villaen i USA solgt, og Gravesen er ifølge BTs oplysninger tilbage i Danmark på fuld tid.