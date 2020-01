Jon Dahl Tomasson bliver søndag klokken 12.00 præsenteret som ny cheftræner i Malmø FF.

Klubben har netop indkaldt til pressemøde.

Nyheden om ansættelsen af den afgående danske assistentlandstræner blev afsløret på bt.dk fredag aften.

Kort efter den nyhed kunne vi her på bt.dk også afsløre, at den øjeblikkelige ansættelse i Malmø FF betyder, at Jon Dahl Tomasson stopper i DBU, hvorfor landstræner Åge Hareide og DBU nu skal finde ud af en løsning.

For Jon Dahl Tomasson er jobbet en sikring af fremtiden, for ligesom landstræner Åge Hareide har han længe vidst, at hans job i DBU er givet til en anden.

Som bekendt vil Kasper Hjulmand og Morten Wieghorst efter sommerens EM være ny landstrænerduo.

Jon Dahl Tomasson har tidligere været cheftræner i hollandske Excelsior og Roda, mens hans i de seneste fire år har været højre hånd for Hareide. Nu skal han så igen selv sidde i den varme stol, der blev ledig 13. december, da Uwe Rösler og Malmø FF gik fra hinanden.

Her kan du læse om, hvordan B.T.s afsløring af Jon Dahl Tomassons fremtid kom som en overraskelse for målmand Kasper Schmeichel, der første gang blev bekendt med nyheden lørdag aften ved DRs store gallashow i Boxen i Herning.