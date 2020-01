Et perfekt match.

Sådan beskriver Jon Dahl Tomasson selv forholdet mellem ham og Malmö FF, som han blev præsenteret som ny cheftræner hos søndag.

Med sig har han fået en anbefaling fra sin tidligere chef og mentor Åge Hareide.

Den danske landstræner, der var cheftræner i Malmö FF, før han overtog tøjlerne for herrelandsholdet, er en ægte Malmö-mand, hvis du spørger Jon Dahl Tomasson.

Åge og jeg har selvfølgelig snakket sammen om, hvad der er muligt, og hvad der ikke er muligt Jon Dahl Tomasson – om sin afløser på landsholdet

»Åge har altid været glad for Malmö, og vi har snakket meget om Malmö. Han var meget glad på mine vegne og sagde: 'Du skal bare tage af sted, Jon',« fortæller en storsmilende Tomasson.

Malmö FF-sportschef Daniel Andersson nævnte også på pressemødet, at han havde rådført sig hos Hareide, som han selv var med til at ansætte som træner i 2014.

»Det er klart, at jeg har talt med Åge om Jon. Han har fået mange pæne referencer med fra Åge,« siger Daniel Andersson, der hele tiden har haft den nu tidligere assisterende landstræner højt på ønskelisten.

»Vi har haft mange mulige kandidater i spil, efter det blev kendt med Uwe (Rösler, der stoppede efter Malmös sidste kamp i 2019, red.). Jon har hele tiden været med i den proces, og det blev tydeligere og tydeligere, at han var det rette valg.«

Kontakten har været der løbende mellem Malmö og Jon Dahl Tomasson, forklarer sidstnævnte. Men han fastslår, at han ikke selv har opsøgt et nyt job. Et job, som B.T. kunne afsløre allerede fredag, at Jon Dahl havde takket ja til.

Før VM i 2018 var der dog spændende tilbud, fortæller han, ligesom der har været tilbud i de seneste måneder.

»Det har i hvert fald ikke været det rette match eller et projekt, der var interessant nok. Det er lige meget (hvor det er, red.), for der sidder gode kollegaer i de positioner nu, så det ville ikke være fair at sige det,« fortæller Jon Dahl Tomasson.

Det efterlader som bekendt, ganske chokerende, det danske landshold uden en vigtig taktiker og brik frem mod EM, hvor Åge Hareide og DBU skal finde ud af, om der skal gøres noget anderledes.

Jon Dahl Tomasson og Daniel Andersson ved pressemødet søndag. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Jon Dahl Tomasson og Daniel Andersson ved pressemødet søndag. Foto: Niels Christian Vilmann

Jon Dahl Tomasson annoncerede ved pressemødet, at DBU nu er fortid for ham, og at han ville takke DBU, heriblandt fodbolddirektør Peter Møller, for, at de ikke har stået i vejen for hans ønske.

Peter Møller siger til bold.dk, at han er glad for det store job til Jon Dahl Tomasson, men samtidig er han ærgerlig over, at han 'bryder den aftale, han har, og det fællesskab, han har med os i DBU, spillerne og fansene – specielt op til en stor slutrunde'.

»Peter (Møller, red.) kender den her branche så godt, så han kan se, det er en rigtig god mulighed, og man må springe på, når toget er der. Det tror jeg, han har forståelse for. Det har han i hvert fald fortalt mig,« siger Jon Dahl Tomasson, der ikke vil gå i detaljer med, hvad der skal ske på hans tidligere position på landsholdet.

»Åge og jeg har selvfølgelig snakket sammen om, hvad der er muligt, og hvad der ikke er muligt,« siger Jon Dahl Tomassen. Hans mulige afløser vil Hareide tage stilling til i den kommende tid.