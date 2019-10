FCK-træner Ståle Solbakken havde forberedt sine spillere på Markus Rosenbergs indløb og hovedstødsstyrke.

Malmös udlignende mål i torsdagens Europa League-kamp irriterer FC Københavns cheftræner, Ståle Solbakken.

Da Markus Rosenberg steg til vejrs og udlignede til slutresultatet 1-1 ti minutter efter pausen, var det en situation, som Solbakken havde forberedt sine spillere på, men Rosenberg var umarkeret.

- Det var godt sat ind, men han skulle ikke have stået der. Vi havde set 218 videoer af hans indløb i feltet.

- Kampen var ved at dø, da Rosenberg scorede til 1-1. Havde kampen varet fem minutter til med 1-0 til os, så tror jeg, det var blevet en mere rolig kamp, siger Solbakken på et pressemøde efter kampen.

Han medgiver, at Malmö var farligst i slutfasen, og derfor er han tilfreds med, at det lykkedes at tage et point med hjem over Øresund.

- Jeg kan i hvert fald være tilfreds med resultatet. Der hvor vi er lige nu, så er det et vældig godt point for os. Vi er i en fase, hvor vi kæmper lidt med det.

- Vi så, hvor tændt Malmö-spillerne var, og publikum var. Vi vidste, at det ville blive meget hårdt, og det blev det i starten af kampen. Vi fik taget brodden af dem og scorede før pausen, siger Solbakken.

FCK's scoring var et selvmål af Malmö-danskeren Lassen Nielsen. Ellers var det småt med FCK-muligheder, men det tager Solbakken roligt.

- Michael Santos virkede farlig. Han var uheldig med sit sidste touch, men han fandt de rigtige rum. Pieros Sotiriou måtte søge ned i banen, og han arbejdede hårdt. Viktor Fischer lykkedes ikke altid med bolden.

- Vi var velorganiserede og arbejdede hårdt, og vi kan ikke altid kun have fokus på det offensive. Vi kunne have gjort det bedre, men jeg er meget tilfreds med de offensive spilleres indsats for holdet, siger Solbakken.

/ritzau/