Malmö FF vil have penge af klubbens tidligere spiller Kingsley Sarfo, der er blevet idømt fængselsstraf.

Malmø. Den ghanesiske fodboldspiller Kingsley Sarfo er blevet fyret af Malmö FF, efter at han i sidste uge blev idømt fængselsstraf for voldtægt af en mindreårig pige.

Men den svenske mesterklub nøjes ikke med at rive Sarfos kontrakt, der angiveligt løb til 2021, over. Klubben kræver også erstatning.

- Via hans advokat har vi krævet en sum, der modsvarer den sign on-bonus, han fik, da han skrev kontrakt, siger Malmö FF's administrerende direktør, Niclas Carlnén, til sydsvenskan.se.

Direktøren ønsker ikke at kommentere beløbets størrelse, men avisen erfarer, at det drejer sig om lidt over to millioner svenske kroner.

Malmö FF hentede Kingsley Sarfo hos ligarivalen Sirius sidste sommer, men han nåede kun få kampe, inden han blev suspenderet, fordi han var genstand for en politiefterforskning.

I fredags blev han så idømt to år og otte måneders fængsel for voldtægt af en pige, der var 14 år på gerningstidspunktet. Han er også blevet udvist af Sverige i ti år.

I retten forklarede Sarfo, at han var overbevist om, at pigen var ældre end 16 år, og at der var tale om frivillig sex.

/ritzau/