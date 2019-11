I udekampen mod bundholdet FC Lugano måtte Malmö FF nøjes med 0-0 og ligger stadig efter FCK og Dynamo Kiev.

Danskerklubben Malmö FF kunne ikke drage nytte af, at FC København og Dynamo Kiev atter delte i Europa League torsdag aften.

Den skånske klub måtte nemlig også selv nøjes med et enkelt point i udekampen mod bundholdet FC Lugano fra Schweiz.

Dermed forpassede Malmö muligheden for at overhale både Dynamo Kiev og FCK, inden svenskerne skal møde de to modstandere i gruppespillets to afsluttende runder.

FCK topper gruppen sammen med Dynamo Kiev med seks point, mens Malmö har fem point. Lugano er under maksimalt pres med sølle to point.

Danskerne Lasse Nielsen og Søren Rieks var begge i Malmös startopstilling. Jonas Knudsen varmede bænken, mens Anders Christiansen er skadet og tvivlsom til de afsluttende Europa League-kampe.

På banen blev Lasse Nielsen tildelt et gult kort lige før pausen, men ellers var det småt med danske højdepunkter i kampen. Jonas Knudsen blev skiftet ind i de sidste 21 minutter.

I det hele taget var det ikke nogen stor fodboldkamp, og ingen af holdene virkede utilfredse med en pointdeling, selv om Lugano havde mere at vinde end at tabe.

Kampen blev heller ikke mere intensiv af, at den blev spillet i Sankt Gallen nær den tyske grænse. Sankt Gallen ligger en køretur på cirka 300 kilometer fra Lugano, der ligger tæt på den italienske grænse.

Derfor var tribunerne næsten tomme bortset fra mest inkarnerede fangrupperinger fra begge hold.

Det var i øvrigt på det moderne stadion i Sankt Gallen, at det danske fodboldlandshold i marts forberedte sig til EM-kvalifikationskampen ude mod Schweiz.

Torsdag blev norske Rosenborgs skæbne beseglet i Europa League, da holdet tabte for fjerde gang af fire mulige og nu ikke længere kan gå videre. Sporting CP fra Lissabon vandt 2-0 på Lerkendal mod Mike Jensen og co.

Landsholdsreserve Frederik Rønnow lukkede to mål ind, da Eintracht Frankfurt tabte 1-2 ude til Standard Liege. Begge hold har seks point og kæmper med al sandsynlighed om at følge med Arsenal videre fra gruppe F.

/ritzau/