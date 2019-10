Anders Christiansen håber, at Malmö på sigt kan fravriste FCK's position som den største klub i Skandinavien.

Når Malmö FF og FC København torsdag aften tørner sammen i Europa League, er det samtidig mødet mellem to af Skandinaviens største og mest succesfulde fodboldklubber.

Med det største budget, stribevis af mesterskaber og så godt som fast deltager i europæiske gruppespil har FC København siden midten af 00'erne været en magtfaktor i skandinavisk fodbold.

Malmö-danskeren Anders Christiansen håber, at den svenske klub kan udfordre københavnernes position som aktuel etter i Skandinavien.

- Der har været meget snak om, hvem der er den største klub i Skandinavien. Hvis vi siger, at FCK er det, så vil jeg også sige, at Malmö ligger lige efter. Og man må heller ikke glemme Rosenborg.

- FCK kalder sig det største hold i Norden, og det er noget, Malmö gerne vil kunne kalde sig. Så der er mange små elementer, der gør, at kampen mod dem bliver en rigtig stor kamp.

- Jeg tror, det er den fedeste lodtrækning, vi kunne få - både for mig personligt - men også for holdet. Netop fordi der er en rivalisering fra Malmös side til FCK, siger han.

FCK-træner Ståle Solbakken medgiver, at der er stor prestige forbundet med kampen, men understreger også, at han ikke ser Malmö som en trussel mod FCK's magtposition.

- Malmö og os er blot to konkurrenter, der er havnet i samme gruppe, men jeg ser ikke på svenskerne som en rival for os, siger Solbakken til Ekstra Bladet.

Afbrudt af et halvt år i belgisk fodbold har Anders Christiansen spillet i Malmö siden januar 2016.

Han mener, at det er fair at sammenligne Malmö med økonomisk mere velstillede FCK, fordi begge klubber stiller op i deres nationale ligaer med en intern og ekstern forventning om, at hver sæson ender med guld.

De seneste ti sæsoner har FCK vundet Superligaen seks gange, mens Malmö har vundet Allsvenskan fem gange.

På ranglisten over nationale ligaer - baseret på resultater i europæisk fodbold - lå Superligaen inden sæsonen nummer 17, Allsvenskan var nummer 22, og den norske Eliteserie nummer 29.

Det er i spænd med en generel dansk opfattelse af, at Superligaen er den klart stærkeste liga i Skandinavien. En sandhed med modifikationer, mener Malmö-danskeren.

- Jeg havde ikke selv kendskab til den svenske liga, da jeg spillede i Danmark, men nu kan jeg ikke nikke genkendende til, at den skulle være et niveau eller to under Superligaen.

- Jeg synes, det er meget den samme kvalitet. I tillæg er der flere store hold med mange tilskuere i Sverige, siger han.

Foruden Anders Christiansen råder Malmö FF også over tre andre danskere i form af Lasse Nielsen, Jonas Knudsen og Søren Rieks.

Torsdagens kamp begynder klokken 21 i den skånske storby.

/ritzau/