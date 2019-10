Anders Christiansen holder Malmö inde i svensk guldkamp, men Djurgården er snublende tæt på mesterskab.

Den danske midtbanespiller Anders Christiansen har gjort sit for at holde Malmö FF inde i den svenske mesterskabskamp i fodbold.

Med sit niende mål i sæsonen var den klejne dansker stærkt medvirkende til, at Malmö vandt mandagens topbrag hjemme mod AIK Stockholm med 2-0.

I det 78. minut scorede han opgørets første mål, da han var hurtigst over en returbold. Han var blevet skiftet ind blot fem minutter tidligere. Danskerens fuldtræffer tvang gæsterne til at satse, men i stedet for en udligning øgede Arnor Traustason til 2-0 i slutminutterne.

Med sejren har Malmö fortsat en mulighed for at blive svensk mester, når sidste spillerunde afvikles på lørdag.

Det kræver dog, at Stockholm-klubben Djurgården dummer sig og taber udekampen til IFK Norrköping.

Djurgården spillede sig nemlig snublende nær klubbens første mesterskab siden 2005, da holdet samtidig med Malmös kamp selv vandt med 3-0 på hjemmebane over Örebro. Et point i Norrköping er nok til et mesterskab.

Malmö er ikke alene om at kunne true Djurgården i kampen om guldet. Også Hammarby med danskerne Jeppe Andersen og Mads Fenger er tre point efter topholdet. Malmös målscore er et enkelt mål bedre end Hammarbys.

I sidste spillerunde skal Malmö en tur til Örebro, mens Hammarby hjemme i Stockholm får besøg af Göteborg-klubben Häcken.

/ritzau/