Lasse Nielsens Malmö FF skal torsdag ud på noget af en mission.

Europa League-opgøret mod storklubben Chelsea, og den danske forsvarsspiller lægger heller ikke skjul på, at det bliver en svær opgave.

»Chelsea er den hårdeste modstander, jeg nogensinde har mødt,« fortæller Lasse Nielsen til Sydsvenskan forud for torsdagens kamp.

Lasse Nielsen, der i dag er 31 år, har spillet sin del af svære kampe mod hårde modstandere, men danskeren er sikker i sin sag. Chelsea er den hårdeste.

Lasse Nielsen Foto: PETER CZIBORRA

Malmö FF-forsvaret kommer får da også sit at se til mod et stjernespækket Chelsea-hold. Og selvom Maurizio Sarris blå tropper har skrantet lidt, så er London-klubben stadig klar favorit til at vinde.

»Som forsvarer er det vigtigt for mig at holde nullet. Og det ville da heller ikke være helt forkert, hvis vi også scorede et mål,« fortæller danskeren.

Og selvom opgaven mod Chelsea kan synes uoverkommelig for Malmö-mandskabet, så tror Lasse Nielsen stadig på mulighederne:

»Det er klart, at jeg måske havde foretrukket en mere overkommelig modstander, men jeg tror stadig, vi har chancen.«

Chelsea-manager, Maurizio Sarri. Foto: CARL RECINE

Malmö FF spillede sig i december videre i Europa League på bekostnng af Besiktas,

Opgøret fløjtes i gang klokken 21:00 torsdag.