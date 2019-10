FCK spillede kun med lange bolde, mener Malmös Anders Christiansen. Han er mere imponeret af FCK's defensiv.

Det ærgrer midtbanedynamoen Anders Christiansen, at han sammen med sine holdkammerater i Malmö FF kun fik 1-1 på hjemmebane i torsdagens Europa League-kamp mod FC København.

Han mener, at Malmö burde have fået et større udbytte af et spillemæssigt overtag mod et i hans øjne tandløst FCK-hold.

- Det var en tæt kamp, hvor den defensive taktik var bedre end den offensive taktik for begge hold. FCK stod imponerede kompakt og med en høj baglinje, og vi fik ikke rigtig sat vores spil. Det samme kan man sige om dem, for de slog mange lange bolde.

- Det var vel en kamp, hvor der skulle have stået 0-0 ved pausen, men de scorede lige inden ud af ingenting. Det var lidt billedet på kampen, for de var tandløse og skabte ikke rigtig noget.

- De kom ikke frem til hjørnespark eller skud, og vores keeper havde ikke en redning. Så det er ærgerligt og bittert, at vi lavede et mål, og de også lavede et uden at have et skud på mål, siger Anders Christiansen.

Han henviser til, at landsmand og holdkammerat Lasse Nielsen lavede selvmål i tillægstiden af første halvleg. Ti minutter efter pausen udlignede Markus Rosenberg for Malmö.

Siden fulgte et større, men uforløst Malmö-pres i jagten på et sejrsmål.

- De sidste 30 minutter gik vi efter sejren, det gjorde FCK ikke. De var på udebane, og man kunne godt se på banen, at de ville være tilfredse med et point. Vi gjorde, hvad vi kunne, men det var desværre ikke nok, siger Anders Christiansen.

På pressemødet efter kampen sagde Ståle Solbakken, at han havde en fornemmelse af, at kampen ville dø ud, hvis FCK havde holdt 1-0-føringen fem minutter længere. Anders Christiansen giver ikke meget for nordmandens vurdering.

- Jeg elsker Ståles retorik. Han virker som en rigtig dygtig træner, og jeg har den største respekt for ham. Men de har jo aldrig spillet dårligt, og de er sjældent det dårligste hold, selv om de har fået et kryds.

- Jeg kan snakke for os selv, og vi gik efter sejren. Vi fik energi, da vi scorede vores mål. Man kunne også se på FCK's udskiftninger, at de skiftede defensivt ind frem for offensivt.

- Man kunne se, at FCK-spillerne er godt skolede, og de har også stor international erfaring, og det viste de i dag. Men vi er ærgerlige over kun at stå med et point, siger danskeren.

Anders Christiansen måtte lade sig udskifte lige efter udligningen til 1-1, da en gammel skade sprang op.

Malmö-træner Uwe Rösler mener også, at Malmö var det bedste hold på banen.

- Vi kunne desværre ikke give tilhængerne de tre point, vi fortjente, siger Rösler på et pressemøde.

Efter de første to runder i gruppespillet har FCK fire point, mens Malmö har et enkelt point.

/ritzau/