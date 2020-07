»Alle de år, jeg har været i udlandet, har jeg været alene. Det er selvfølgelig ekstremt hårdt. Det modner en, men der er også alle mulige andre ting, der følger med, såsom ensomhed.«

Drømmen om udlandet blev ikke den succes, 29-årige Simon Makienok havde håbet på. Udfordringen ved at være alene i det store udland blev kombineret med manglende spilletid og et skadeshelvede, der satte en stopper for det store gennembrud på udenlandsk græs.

I løbet af de seks år i udlandet var han forbi fem klubber, og nu står han uden klub efter sit farvel til Dynamo Dresden.

Udlandsdrømmen blev skudt i gang i 2014, da Brøndby blev byttet ud med italienske Palermo, der på daværende tidspunkt spillede i Serie A. Men ret hurtigt stod det klart, at ikke alt var, som han havde regnet med.

»Det startede fint, og min drøm om altid at komme til udlandet og leve den der drøm, det følte jeg var perfekt, da jeg skiftede dertil. Men det ændrede sig hurtigt, og hele situationen med, at jeg blev hentet derned af en sportsdirektør, som blev fyret kort tid efter, og der var en magtkamp mellem træner og sportsdirektør, det rystede mig selvfølgelig lidt,« fortæller Makienok i et interview til TV3 Sport, som du kan se i sin fulde længde i toppen af artiklen.

Og ikke nok med, at der blev skiftet ud på direktionsgangen i klubben, så skulle Makienok også slås for spilletid med spillere som Paulo Dybala, Andrea Belotti og Franco Vazquez.

»Når jeg ser tilbage på det nu, og hvem jeg konkurrerede med – Paolo Dybala, Belotti, Vasquez, som spiller i de største klubber nu – kan jeg selvfølgelig godt se, hvorfor jeg ikke spillede,« fortæller Makienok.

Men det var ikke helt sådan, han havde det, da han i sin første klub i udlandet måtte nøjes med bænken.

»Da jeg var dernede, var det selvfølgelig frustrerende for mig, at jeg hurtigt endte i den situation, hvor jeg godt vidste, at jeg ikke kom til at spille. Det var selvfølgelig også derfor, at jeg allerede efter et halvt år ville væk. Jeg ville bare spille.«

Frustrationen og den manglende spilletid mundede ud i et lejeophold til først Charlton og efterfølgende Preston i Championship, inden turen gik til Holland og Utrecht, hvor modgangen for Makienok blot fortsatte.

Kort efter sin ankomst til Utrecht blev Makienok skadet i begyndelsen af 2017/18-sæsonen og endte med at sidde ude i næsten to år. Et skadeshelvede, der kun blev brudt af et kort comeback på tre kampe, inden han skulle opereres i knæet.

Han skiftede i januar 2020 til Dynamo Dresden.