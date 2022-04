Den tidligere Superliga-stjerne Simon Makienok har haft en ukrainsk kvindelig flygtning boende i sin og kærestens lejlighed i Hamborg.

Det fortæller Makienok i et interview med sin klub, FC St. Pauli:

»Hvis det drejer sig om racisme, homofobi eller nu situationen i Ukraine, hvor folk er nødt til at flygte fra deres land1, så vil vi gerne hjælpe folk, som ikke har de samme muligheder eller rettigheder, som vi har,« siger den 31-årige eks-Brøndby-angriber.

Makienok, som har spillet seks landskampe for Danmark, har siden 2020 spillet for 2. Bundesliga-klubben FC St. Pauli.

Han bor derfor i Hamborg sammen med sin kæreste, den kendte radiovært og podcaster Ida-Sophia Petersen.

Simon Makienok fortæller, at det ikke har været en svær beslutning for ham og Ida-Sophia Petersen at vælge at hjælpe til med nogen af de mange ukrainske flygtninge, som har fundet vej til den tyske millionby efter Ruslands invasion.

»Denne sitaution med at hjælpe en flygtning opstod pludseligt. Der var flygtninge, som allerede havde et sted at være, men der var også andre, som ikke vidste, hvor de kunne bo,« siger Simon Makienok:

»For os er det ikke et problem. Vi har et ledigt værelse. Der kan de bo så mange, de nu kan være, indtil de finder ud af, hvad de kan gøre her i Hamburg.«